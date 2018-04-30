مقتل 21 شخصا بينهم صحفيون في تفجيرين انتحاريين في كابول

كابول- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن ما لا يقل عن 21 شخصا بينهم صحفيون، لقوا حتفه​ في تفجيرين انتحاريين في كابول صباح الاثنين.

وأفاد وحيد الله مجروح ،وهو متحدث باسم الوزارة، بأن 27 شخصا على الأقل أصيبوا أيضا في التفجيرين اللذين وقعا بالقرب من مبنى تابع لوكالة الاستخبارات الأفغانية .

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، حشمت ستاناكزاي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الانتحاري الأول فجر دراجته البخارية المفخخة في نقطة تفتيش بالقرب من مبنى لوكالة الاستخبارات الأفغانية.

وتردد أن الانتحاري الثاني تظاهر بأنه صحفي وفجر نفسه بين مجموعة من الصحفيين خلال قيامهم بتغطية الانفجار الأول.