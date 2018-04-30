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مقتل خمسة أشخاص جراء انفجار قرب مقر الاستخبارات الأفغانية بكابول

07:20 ص الإثنين 30 أبريل 2018
مقتل خمسة أشخاص جراء انفجار قرب مقر الاستخبارات الأفغانية بكابول

ارشيفية

كابول - (أ ش أ):

أعلنت مصادر أمنية أفغانية اليوم الاثنين أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون في انفجار نجم عن هجوم انتحاري في منطقة شاش دارك قرب مقر مركز الاستخبارات في كابول.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزي قوله إنه وردت تقارير منذ قليل عن سماع دوي انفجار ثان من موقع الانفجار الأول في منطقة شاش دارك.

ولم يذكر المتحدث الأفغاني تفاصيل بشأن ملابسات الانفجار الثاني أو الخسائر الناجمة عنه.

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Asha
الاستخبارات الأفغانية كابول هجوم انتحاري شرطة كابول
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