وزير الخارجية الصيني يعتزم زيارة كوريا الشمالية الأسبوع الجاري

بكين - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الصيني وانج يي سيغادر إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يصل وانج بعد غد الاربعاء في زيارة تستغرق يومين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". ويعتبر وانج أبرز مسؤول صيني يسافر إلى كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة.

وكانت بكين منذ زمن طويل حليفاً أساسياً لبيونج يانج، وساعدت على إبقاء الدولة المنعزلة قادرة على الصمود اقتصادياً.

وتأتي زيارة وانج في أعقاب الاجتماع التاريخي الذي عقد الأسبوع الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

وتعهدت بيونج يانج يوم الأحد بإغلاق موقع للتجارب النووية الشهر المقبل. كما وعدت بتوحيد توقيتها الزمني مع كوريا الجنوبية.