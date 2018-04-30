القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأكد الخبراء أن السحب المنخفضة والمتوسطة سيصاحبها سقوطًا للأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تكون رعدية أحيانا وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى حد السيول هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة تمتد إلى القاهرة.

وذكروا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 38

وسط الدلتا 22 37

الإسكندرية 18 31

بلطيم 19 32

مطروح 18 32

السلوم 18 28

سيوة 24 35

بورسعيد 19 27

دمياط 19 27

العريش 15 33

رفح 15 27

الاإسماعيلية 21 38

السويس 24 38

رأس سدر 23 38

نخل 12 35

نويبع 20 35

طابا 18 33

كاترين 16 26

الطور 22 31

شرم الشيخ 24 33

الغردقة 22 34

مرسى علم 23 33

الفيوم 23 38

بنى سويف 23 38

المنيا 17 38

أسيوط 20 38

سوهاج 21 39

قنا 22 39

الأقصر 23 40

أسوان 23 40

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 20 39

شلاتين 22 36

ابو رماد 21 34

راس حدربة 23 33

حلايب 24 33