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سول: كيم جونج أون سيدعو أمريكيين وكوريين جنوبيين لإغلاق موقع التجارب النووية

12:06 ص الإثنين 30 أبريل 2018
سول: كيم جونج أون سيدعو أمريكيين وكوريين جنوبيين لإغلاق موقع التجارب النووية

كيم جونج أون

سول (أ ش أ)

كشف مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، النقاب عن أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يعتزم دعوة خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لحضور مشهد إغلاق موقع التجارب النووية في بلاده في شهر مايو المقبل.

ونقل راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية، عن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الكورية الجنوبية قوله "إن الزعيم الكوري الشمالي أكد أن الولايات المتحدة سوف تعلم فور بدء المحادثات بين الطرفين أننى لست بالشخص الذي سوف يستخدم السلاح النووي ضد الجنوب الكوري أو الولايات المتحدة عبر المحيط الهادي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع عقد القمة التاريخية "الأمريكية - الكورية الشمالية" في غضون 3 إلى 4 أسابيع، كما أعرب أيضا عن تفاؤله إزاء الاجتماع المقرر مع الزعيم الكوري الشمالي خلال اتصال هاتفي أجراه مؤخرا مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الجنوبية كيم جونج أون موقع التجارب النووية الولايات المتحدة السلاح النووي

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