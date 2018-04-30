الجيش الأفغاني: مقتل 35 من طالبان في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية

كابول (د ب أ)

ذكر الجيش الأفغاني أن 35 مسلحًا على الأقل من طالبان قتلوا، وأصيب 40 آخرون في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية بإقليم بلخ شمالي البلاد.

وأضاف أن العملية شملت قصفا بريا وجويا، بحسب ما ذكرت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه طالبان منذ أيام بدء "هجوم الربيع" السنوي حيث تكثف من عملياتها المسلحة في ذلك التوقيت من كل عام تقريبًا.

وأطلقت الحركة في بيان على هجومها اسم عملية "الخندق".

وذكرت طالبان في البيان، أن هجومها سوف "يركز بشكل رئيسي على سحق وقتل الغزاة الأمريكيين وخطفهم" معتبرة أن الحكومة وقواتها تمثل درجة ثانوية في أولوياتها.