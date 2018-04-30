وزير الخارجية الأوكراني: القاهرة شريك اقتصادي مهم لكييف

القاهرة (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، اليوم الأحد، إن مصر دولة مهمة وتزداد أهمية كقائد في المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بالأمن العالمي وهي شريك اقتصادي مهم لأوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، في لقاء خاص مع قناة "النيل" الإخبارية، أن هناك علاقات تجارية بين كييف والقاهرة تقدر بأكثر من ملياري دولار، مضيفا أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر لديها الكثير من الفرص الكبيرة في المجال الاقتصادي.

ولفت إلى أن هناك 800 ألف سائح أوكراني يزورون مصر، متوقعا أن يصل العدد إلى مليون سائح خلال العام المقبل، معربا عن رغبته في توسيع الفرص المتاحة للتعاون، وأن هذا هو الغرض من زيارته إلى القاهرة.

وقال إنه بحث مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الاستثمارات الأوكرانية في مصر بمختلف المجالات ولا سيما النفط والغاز، لافتا إلى أن بلاده لديها الكثير من الخبرات في هذا المجال.

وأوضح أنه ناقش كذلك إمكانية وضع سلسلة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بحيث لا يكون لدينا شركات تعمل في مجال الزراعة فقط ولكن في المجالات الأخرى أيضا.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده لديها تكنولوجيا متطورة يمكن أن تستفيد منها مصر لتطوير مصانع الصلب وغيرها، كذلك إمكانية نقل الخبرات الأوكرانية في مجال صناعات المعدات الثقيلة.

وأضاف أن مصر لديها منطقة تجارة حرة متفردة مع القارة الإفريقية بأكملها، وكذلك أوكرانيا لديها منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي لذا فمن الضروري التوسع في الفرص المتاحة للاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى أن تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، سيسهم في تعزيز التعاون في مجال السياحة.

وحول لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، المقرر غدا الاثنين، أشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن بلاده لديها مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، وهي تسير بشكل جيد، مضيفا أن مصر مركز خاص في هذه المنطقة، ونحن في حاجة أن تعمل كييف مع القاهرة بطريقة خاصة، وجامعة الدول العربية مهمة كذلك كجهة تمثل كل الدول العربية ليس فقط من الناحية السياسية، ولكن كذلك فيما يتعلق بالجانب الإنساني.

وقال إن مصر امتلكت زخما كبيرا أثناء تبؤها مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وأن مصر وأوكرانيا ساعدتا بعضهما البعض في مجلس الأمن في مختلف القضايا على مدار عامين، لافتا إلى أن البلدين يتشاركان في الكثير من الرؤى حول القضايا المختلفة.