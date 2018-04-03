الشرطة الأمريكية: مقتل "مطلقة النار" على مقر "يوتيوب" بكاليفورنيا

مصراوي

أفادت الشرطة الأمريكية، بمقتل مطلقة النار على مقر "يوتيوب" في ولاية كاليفورنيا.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي، إن هناك 4 مصابين وقتيل في حادث إطلاق النار في مقر شركة "يوتيوب" بمدينة سان برونو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكانت الشرطة تحركت استجابة لبلاغات حول إطلاق نار في مقر شركة "يوتيوب".

وطالبت شرطة سان برونو على موقع تويتر المواطنين، بالابتعاد عن المنطقة القريبة من المقر، وأظهرت صور تم بثها من الموقع عددًا كبيرًا من سيارات الشرطة وأجهزة الطوارئ.

وأفاد موظفون داخل مقر الشركة أنهم سمعوا إطلاق نار وحاولوا حماية أنفسهم.

وكتب فاديم لافروسكي وهو موظف بالشركة على تويتر قائلا إن هناك شخصا يطلق النار.

وأضاف لافروسكي "سمعت طلقات نارية وشاهدت أشخاصا يركضون وأنا أجلس أمام مكتبي.. الآن تحصنت داخل غرفة مع زملاء العمل."

وكتب في تغريدية لاحقة على تويتر أنه خرج من المبنى وأصبح في أمان.