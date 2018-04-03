بوليفيا تصدر عفوا رئاسيا عن 2735 سجينًا

لاباز (د ب أ)

أصدر الرئيس البوليفي إيفو موراليس، اليوم الثلاثاء، عفوا عن 2735 سجينا في سجون البلاد المكتظة.

وقال موراليس - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن العفو سيشمل السجناء المسنين أو المرضى الذين يعانون من إصابات قاتلة والحوامل والنساء ذوات الأطفال الصغار.

واستبعد العفو الرئاسي المدانين بجرائم خطيرة، مثل الفساد وتهريب المخدرات والسطو المسلح والابتزاز أو القتل.

وكان موراليس قد أصدر بالفعل العديد من قرارات العفو في البلاد، التي تضم سجونها 5409 مدانًا و12537 شخصًا رهن الاحتجاز الوقائي، وفقًا للأعداد التي كشف عنها الرئيس البوليفي.