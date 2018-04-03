البيت الأبيض: ترامب اطّلع على حادثة إطلاق النار بمقر "يوتيوب"

مصراوي

ذكر البيت الأبيض، في نبأ عاجل له، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اطّلع على حادثة إطلاق النار بمقر موقع "يوتيوب" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكانت الشرطة الأمريكية استجابت لحادث إطلاق النار بمقر موقع "يوتيوب"، والتي نتج عنها عدة إصابات حتى الآن، ولم يتم تأكيد أي وفيات بعد.

وقالت شبكة KGO التلفزيونية، إن مُطلق النار سيدة بيضاء، ويعتقدون أن لا علاقة بالحادث بالإرهاب.

وكانت الشرطة اليوم الثلاثاء، استجابت لبلاغات حول إطلاق نار في مقر شركة "يوتيوب" بمدينة سان برونو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وطالبت شرطة سان برونو، على موقع تويتر، المواطنين بالابتعاد عن المنطقة القريبة من المقر.

وأفاد موظفون داخل مقر الشركة أنهم سمعوا إطلاق نار وحاولوا حماية أنفسهم.

وكتب فاديم لافروسكي وهو موظف بالشركة على تويتر قائلا إن هناك شخصا يطلق النار.

وأضاف لافروسكي "سمعت طلقات نارية وشاهدت أشخاصا يركضون وأنا أجلس أمام مكتبي.. الآن تحصنت داخل غرفة مع زملاء العمل."

وكتب في تغريدية لاحقة على تويتر أنه خرج من المبنى وأصبح في أمان.