خمسة مصابين على الأقل في إطلاق النار بمقر "يوتيوب" في كاليفورنيا (صور)

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(مصراوي)

قالت السلطات الأمريكية بولاية كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار في مقر شركة "يوتيوب" الإلكترونية.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن مطلقة النار هي سيدة ذات بشرة بيضاء.

وأكدت الشرطة أنها بدأت العمل في موقع الحادث، بينما الموظفين أشاروا إلى سماع أصوات الرصاص خلال عملية الخروج من المكان.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن أربعة أو خمسة مصابين نقلوا إلى المستشفى من موقع الحادث في مقر شركة "يوتيوب"، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن عدد المصابين وصل إلى 9 أشخاص.

وكتبت الشرطة عبر موقعها بتويتر: "نتعامل مع إطلاق نار. ابتعدوا عن طريق شيري آف آند باي هيل".

كما نشرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات المحلية بمدينة "سان برونو" بولاية كاليفورنيا تلقت عديد المكالمات تفيد بوجود إطلاق نار في مقر شركة يوتيوب التابعة للشركة الأم جوجل.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن عددا من موظفي "يوتيوب" كتبوا عبر حساباتهم على موقع تويتر أنهم يسارعون بالخروج من مبنى الشركة.