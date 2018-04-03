بالصور| حادث كاليفورنيا.. شهادات من داخل مقر "يوتيوب"

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خمسة مصابين على الأقل في إطلاق النار بمقر "يوتيوب" في كاليفورنيا (صور)

واشنطن (د ب أ)

تحركت الشرطة اليوم الثلاثاء، للاستجابة إلى بلاغات حول إطلاق نار في مقر شركة "يوتيوب" بمدينة سان برونو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب تقارير إخبارية.

وطالبت شرطة سان برونو على موقع تويتر، المواطنين بالابتعاد عن المنطقة القريبة من المقر، وأظهرت صور تم بثها من الموقع عددًا كبيرًا من سيارات الشرطة وأجهزة الطوارئ.

وأفاد موظفون داخل مقر الشركة أنهم سمعوا إطلاق نار وحاولوا حماية أنفسهم.

وكتب فاديم لافروسكي وهو موظف بالشركة على تويتر قائلا إن هناك شخصا يطلق النار.

وأضاف لافروسكي "سمعت طلقات نارية وشاهدت أشخاصا يركضون وأنا أجلس أمام مكتبي.. الآن تحصنت داخل غرفة مع زملاء العمل".

وكتب في تغريدة لاحقة على تويتر، أنه خرج من المبنى وأصبح في أمان.