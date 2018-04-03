هندوراس تعرب عن غضبها إزاء تغريدات ترامب "الظالمة"

تيجوسيجالبا (د ب أ)

قالت هندوراس اليوم الثلاثاء إنها تشعر "بالغضب" بسبب تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الظالمة"، والتي شكك فيها في المساعدات الخارجية المقدمة للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقال وزير شؤون الرئاسة ايبال دياز لوسائل الاعلام المحلية: "نشعر بالغضب من هذه الإشارة الظالمة إلى البلاد، لكن هندوراس ستواصل العمل والنمو بدعم او بدون دعم الرئيس ترامب".

وعلق ترامب يومي الاثنين والثلاثاء، على قافلة تضم 1500 مهاجرًا من أمريكا الوسطى - معظمهم من هندوراس - يمرون عبر المكسيك نحو الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر "هندوراس والمكسيك والعديد من الدول الأخرى التي تعاملها الولايات المتحدة بكرم، ترسل العديد من أبناء شعبها إلى بلدنا من خلال سياسات الهجرة الضعيفة لدينا، القوافل تتجه إلى هنا، يجب أن نمرر قوانين صلبة ونبنى الجدار. يسمح الديمقراطيون بالحدود المفتوحة والمخدرات والجريمة!".

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن المساعدات الخارجية لهندوراس "مشكوك في وضعها".

وقال دياز "نستنكر عدم اعتراف حكومة الولايات المتحدة بكل الجهود التي بذلت"، مؤكدًا أن هندوراس تعمل جاهدة لوقف تدفق المهاجرين ومكافحة الجريمة.

وأضاف المسؤول "سنواصل العمل لصالح هندوراس وليس لصالح الولايات المتحدة".