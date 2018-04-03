إطلاق نار محتمل في مقر شركة "يوتيوب" بكاليفورنيا

(مصرواي)

قالت الشرطة الأمريكية بولاية كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء، إنها تتعامل مع إطلاق نار محتمل في مقر شركة "يوتيوب" الإلكترونية.

وأكدت الشرطة أنها تبدأ أنشطتها في المكتب، بينما الموظفين أشاروا إلى سماع أصوات الرصاص خلال عملية النزوح.

وكتبت عبر موقعها بتويتر: "نتعامل مع إطلاق نار. ابتعدوا عن طريق شيري آف آند باي هيل".

كما نشرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات المحلية بمدينة "سان برونو" بولاية كاليفورنيا تلقت عديد المكالمات تفيد بوجود إطلاق نار في مقر شركة يوتيوب التابعة للشركة الأم جوجل.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن عددا من موظفي "يوتيوب" كتبوا عبر حساباتهم على موقع تويتر أنهم يسارعون بالخروج من مبنى الشركة.