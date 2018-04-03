تميم وترامب يستعرضان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما

الدوحة (د ب أ)

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال بيان قطري نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين" .

وأضاف البيان، أنهما قد ناقشا عددا من القضايا الراهنة لاسيما مكافحة التطرف والإرهاب وجهود الدولتين المشتركة في هذا المجال .

كما تبادل أمير قطر و الرئيس الأمريكي وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب البيان.