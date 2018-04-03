ترامب: كنت الأكثر صلابة وصرامة فى التعامل مع روسيا

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، لزعماء الدول المطلة على بحر البلطيق، إنه كان هو الأكثر صرامة وصلابة فى التعامل مع روسيا من أي شخص آخر، لكنه مضيفًا أنه يريد إقامة علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب "أعتقد أنه يمكن أن يكون لي علاقة جيدة للغاية مع روسيا ومع الرئيس بوتين، وإذا فعلت ذلك فسيكون ذلك أمرا عظيما"، لكنه أضاف "أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا بأن ذلك لن يحدث".

واستضاف ترامب رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي، ورئيس لاتفيا ريموندو فيجونيس، ورئيسة إستونيا كيرستي كاليوليد، في الوقت الذي تحتفل فيه البلدان الثلاثة بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس شراكتها مع الولايات المتحدة.

وشملت محادثات الزعماء موضوعات الأمن وتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إن سياساته الصارمة بشأن روسيا شملت: تحركات لتعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومطالبة جميع أعضائه بدفع نصيبهم العادل وتصدير الغاز الطبيعي المسال وبناء الجيش الأمريكي.