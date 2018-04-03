روسيا تحيي الذكرى السنوية الأولى لتفجير "مترو سان بطرسبرج"

موسكو - (أ ف ب):

أحيا الروس الثلاثاء، الذكرى السنوية الأولى لتفجير مترو سان بطرسبرج الذى أدى إلى مقتل 15 شخصا وجرح العشرات، فيما قال محققون إنهم توصلوا إلى تحديد هويات جميع المتورطين فى التفجير.

ووضع سكان باقات الزهور فى موقع الاعتداء فى محطة المترو فى سان بطرسبرج، ثانى كبرى المدن الروسية، وشارك بعضهم فى قداس لإحياء ذكرى الضحايا.

وقالت جالينا سيمينيتس (35 عاما) "عندما يحدث شىء كهذا، لا يمكن أن نتجاهله، وألا ندرك أن أحدا لم يعد فى مأمن أينما كان، هكذا هى حياتنا".

وقالت ناتاليا التى خسرت أحد أقربائها فى التفجير "لم تتمكن عائلتنا بعد من تقبل الأمر، لا تزال الالام فى داخلنا".

ويشتبه فى أن منفذ الاعتداء هو أكبر جان جليلوف (22 عاما) الذى قتل خلال الهجوم، وهو مولود فى قرغيزستان فى آسيا الوسطى ويحمل الجنسية الروسية وينتمى إلى الاتنية الأوزبكية.

وتشكل منطقة آسيا الوسطى، ذات الغالبية المسلمة، منطلقا لاعداد كبيرة من المقاتلين الذين توجهوا الى سوريا والعراق للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية.

والثلاثاء اعلنت لجنة التحقيق الروسية التي تتولى قضية تفجير مترو سان بطرسبرغ انها "اصبحت في المراحل الاخيرة (من التحقيق)" مؤكدة توقيف 11 مشتبها به.

واعلن المحققون انهم تمكنوا من تحديد "شبكة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، ومن ضمنهم العقل المدبر، والمنسق، والمنفذون".

وقال المحققون ان الاعتداء "ارتكبته احدى الجماعات الارهابية المتطرفة"، من دون تحديدها، مشيرين الى ان افراد الشبكة لا يعرفون بعضهم شخصيا وقد تواصلوا في ما بينهم بواسطة اجهزة الكترونية.

وتبنت العملية مجموعة "كتيبة الامام شامل" غير المعروفة المرتبطة بالقاعدة، بحسب موقع سايت المتخصص في مراقبة المواقع الجهادية.