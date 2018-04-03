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الصحة الأردنية: رئيس الوزراء أنهى مراحل علاجه بمركز الحسين للسرطان

09:48 م الثلاثاء 03 أبريل 2018
الصحة الأردنية: رئيس الوزراء أنهى مراحل علاجه بمركز الحسين للسرطان

الدكتور هاني الملقي

عمان - (أ ش أ)

أنهى رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي الخطة العلاجية التي وضعها أطباء الاختصاص في مركز الحسين للسرطان.. حيث أعرب عن تقديره للمؤسسات العلاجية في الأردن لإنجازاتها المتميزة التي باتت شاهدة على تميز القطاع الطبي في المملكة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور محمود الشياب - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن أطباء مركز الحسين للسرطان أكدوا أنه وبعد انتهاء مراحل العلاج الجمعة الماضية، والتي استمرت لمدة 7 أسابيع، فإن الفحوصات الطبية والشعاعية أظهرت استجابة كاملة للعلاج؛ حيث لم تظهر أي آثار للمرض".

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الأردن هاني الملقي محمود الشياب مركز الحسين للسرطان

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