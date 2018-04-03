أردوغان: نهدف زيادة حجم التجارة مع روسيا إلى 100 مليار دولار

أسطنبول- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة اليوم الثلاثاء، إن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع روسيا إلى 100 مليار دولار، وذلك دون أن يحدد إطاراً زمنياً لذلك.

وأضاف أردوغان، الذي وصف بوتين بـ "صديقي العزيز" ، أن التجارة الثنائية ارتفعت في عام 2017 إلى 22 مليار دولار، بزيادة 32 في المائة عن العام السابق.

وقال أردوغان إن الروس يشكلون أكبر مجموعة من السياح تزور تركيا، معربا عن أمله في أن تزداد أعدادهم، ورغبته في الوقت ذاته في تخفيف قواعد منح التأشيرة الروسية للمواطنين الأتراك.