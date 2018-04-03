الأمير فيليب يدخل مستشفى لندن لإجراء جراحة بالفخذ

لندن (د ب أ)

قال بيان من قصر باكنجهام اليوم الثلاثاء، إن الأمير فيليب دوق إدنبره وزوج الملكة اليزابيث الثانية، أدخل مستشفى لندن لإجراء عملية في الفخذ.

وجاء في البيان: "أدخل صاحب السمو الملكي دوق إدنبره بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، وذلك لإجراء عملية جراحية مخطط لها في الفخذ ستجري غدا".

وغاب الأمير 96 عامًا، عن قداس عيد الفصح الذي أقامته العائلة الملكية في قلعة وندسور.

يذكر أن الأمير فيليب تقاعد عن واجباته الرسمية الصيف الماضي، حيث بات من النادر مرافقته للملكة في ارتباطاتها العامة منذ ذلك الحين.