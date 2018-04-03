صحيفة ألمانية تعلق على تصريحات ولي العهد السعودي حول إسرائيل

بون (د ب أ)

علقت صحيفة "جنرال أنتسايجر" الألمانية، على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمجلة "زي أتلانتيك" الأمريكية أمس الإثنين، والتي أكد فيها على حق كل من الفلسطينيين والإسرائيليين في دولة خاصة بهم.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر غدًا الأربعاء، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "لا يكترث عند فرضه ثورة اجتماعية من القمة بمخاطبة شعبه بشكل عاطفي".

ورأت الصحيفة، أن الأمر الحاسم بالنسبة لولي العهد السعودي عند تقاربه مع إسرائيل، هو أن التقارب مع إسرائيل "هو تقارب مع دولة تعتبر منافستها الإقليمية الكبيرة إيران عدوا لها كما يفعل السعوديون أنفسهم".

وذهبت الصحيفة إلى أن إطلاق محمد بن سلمان هذه التصريحات خلال رحلة له على مدى ثلاثة أسابيع للولايات المتحدة "أمر له مغزى واسع للغاية" وقالت: "فإيران هي بالنسبة لـ (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب الدولة المارقة على الإطلاق؟".

ثم تساءلت الصحيفة عما إذا كان الشرق الأوسط سيصبح من خلال التقارب السعودي مع إسرائيل مكانا آمنا، ورأت أن ذلك لن يحدث.

وفي مقابلة مع مجلة "زي أتلانتيك" الأمريكية نشرتها المجلة أمس الاثنين قال محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع: "أعتقد بأن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن تكون لهم دولة خاصة بهم" مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التوصل لاتفاقية سلام عادلة في سبيل ضمان الاستقرار للجميع في المنطقة ومن أجل إقامة "علاقات طبيعية".