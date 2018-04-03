ضبط المتهم بقتل 11 شخصًا في حريق جنوب غربي إيران

طهران (د ب أ)

ارتفع عدد ضحايا حادث نشوب حريق في مقهى بمدينة الأهواز، جنوب غرب ايران، إلى 11 شخصًا، وفقا لما أوردته وكالة " مهر" الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأضافت "مهر"، أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على مرتكب الجريمة 17 عامًا.

وتابعت "اعترف المتهم بجريمته وصرح أنه قام بإحراق المقهى بسبب وجود خلاف شخصي مع صاحب المقهى وهو زوج خالته".

وأشارت إلى أنه تم بحضور أجهزة وقوات الأمن الإيرانية، إعادة تمثيل المشهد من قبل المتهم الذي ألقي القبض عليه بعد 4 ساعات فقط من ارتكابه الجريمة.

يذكر أن الحريق نشب في منطقة "كيان" الأهوازية أمس الاثنين، وقامت مديرية الاطفاء بإرسال 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق تفاديا لوصول النيران إلى المباني المجاورة للمقهى.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رئيس دائرة الإطفاء وخدمات الأمان التابعة لبلدية أهواز آتش باد تراب بور القول إن حجم الحريق كان هائلا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من الأهالي وثلاثة من رجال الإطفاء.