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أسوشيتدبرس: ترامب يفكر في نشر الجيش لتأمين الحدود مع المكسيك

07:17 م الثلاثاء 03 أبريل 2018
أسوشيتدبرس: ترامب يفكر في نشر الجيش لتأمين الحدود مع المكسيك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصراوي

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح اليوم الثلاثاء، أنه يريد استخدام الجيش الأمريكي لتأمين الحدود الجنوبية مع المكسيك، حتى يتم بناء الجدار الحدودي.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، "سوف ننجز الأمور عسكريًا"، متابعًا أنه بحث الفكرة مع وزير الدفاع جيمس ماتيس.

وكان ترامب هاجم - في تغريدة على تويتر - المكسيك مهددًا بإخراجها من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، وهي الاتفاقية التي تضم كلًا من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، معتبرًا السياسة التي تعرف باسم "الصيد وإطلاق السراح" تعوق عمل دورية الحدود.

ترامب الحدود مع المكسيك تأمين الحدود الجيش الامريكي

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