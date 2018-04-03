خبراء: لم يتسن تحديد مصدر السم الذي استخدم مع سكريبال

لندن (د ب أ)

قال مختبر بريطاني متخصص في الأبحاث العلمية، إنه لم يستطع تحديد "مصدر دقيق" للسم الذي استخدم مع سيرجي سكريبال، العميل المزدوج الروسي السابق وابنته.

وقال جاري أيتكينهيد رئيس المختبر التابع لمجمع بورتون داون البحثي اليوم الثلاثاء في لندن، إن ما نجح فيه الباحثون حتى الآن هو التوصل إلى دليل على أن السم الذي استخدم هو مادة نوفيتشوك أو مواد مشابهة لها، وكانت هذه المادة السامة تصنع في الاتحاد السوفيتي سابقا.

ويقع المختبر بالقرب من بلدة سالزبري الصغيرة التي شهدت تسميم سكريبال وابنته يوليا في الرابع من مارس الماضي، حيث عُثر عليهما فاقدين للوعي فوق أريكة في أحد منتزهات المدينة.

وطالبت السلطات الروسية بريطانيا بإشراكها في التحقيقات الرامية للكشف عن الجاني.

ويعتزم المجلس التنفيذي لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية الاجتماع غدا الأربعاء في جلسة استثنائية في مدينة لاهاي بناء على طلب من روسيا لمناقشة هذه القضية.

وتتولى المنظمة في لاهاي مراقبة تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي تم التوصل إليها عام 1997.