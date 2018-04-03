محكمة ألمانية تدين ثلاثة رجال بدعم تنظيم "جند الشام"

ميونخ (د ب أ)

أصدرت المحكمة العليا في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن والسجن مع إيقاف التنفيذ بحق ثلاثة رجال بعد إدانتهم بدعم مجموعة إرهابية في الخارج وحيازة أسلحة حربية بشكل غير مشروع.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي 34 عامًا ثلاثة أعوام، فيما قضت بالسجن لمدة عامين ولمدة عام وعشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق المتهمين الآخرين.

وقال قضاة المحكمة في حيثيات الحكم إنهم ثبت لديهم أن المتهمين دعموا تنظيم "جند الشام" في سوريا عام 2014 عن طريق تزويده بسيارتين، وأشار القضاة إلى أن الرجال أقاموا في منطقة صراع في سوريا في يوليو 2013، وكان بحوزتهم بندقية آلية طراز كلاشينكوف والتي تم تصنيفها على أنها آلة حربية.

وبرأت المحكمة الرجال الثلاثة من تهمة توريد سيارة إسعاف إلى التنظيم، لكنها لفتت إلى أن السيارة جرى نقلها من ولاية بافاريا إلى سوريا.

في الوقت نفسه لم تستطع هيئة المحكمة، بعد نظر الأدلة، استبعاد أن تكون السيارة التي اشتراها المتهمون قد تم تسليمها إلى مؤسسة إنسانية محضة.

وينحدر اثنان من المتهمين من البوسنة والهرسك، والمتهم الثالث كوسوفي، ولم يدل المتهمون بأقوال تتعلق بالاتهامات ولا عن كيفية تعارفهم ببعض.