بعد خروج قوات أمريكية.. جنود فرنسيون يتمركزون في منبج السورية

(مصراوي)

بدأت قوات فرنسية التمركز في مناطق شمالي سوريا يسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.

وذكرت وكالة "كردستان 24"، اليوم الثلاثاء، أن عدد غير محدد من القوات الفرنسية دخل إلى بلدة تل أبيض ومدينة منبج بعد انسحاب قوات أمريكية بعد ظهراليوم.

وكررت تركيا تهديداتها في السابق بالهجوم على مدينة منبج ومناطق أخرى في شمال سوريا بعد عملية غصن الزيتون والسيطرة على عفرين.

وفي 20 من مارس الماضي، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات إلى المنطقة من أجل التصدي للعدوان التركي.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن إرسال جنود فرنسيين إلى سوريا كان بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ذكرت تقارير سورية أنها سحبت بعض المعدات العسكرية من مدينة منبج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القوات الأمريكية سوف تنسحب من سوريا تاركة المهمة هناك لآخرين، دون تحديد من يقصد.

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استياءه من التحركات الفرنسية في سوريا، وقال إنه مصدوم من موقف باريس الخاطئ نحو العملية التركية في عفرين.