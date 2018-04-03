جنوب أفريقيا تقيم جنازة رسمية لويني مانديلا

جاكرتا (د ب أ)

خيمت حالة من الحداد على كافة مناطق جنوب أفريقيا بعد وفاة ويني ماديكيزيلا مانديلا (81 عامًا) أيقونة مكافحة الفصل العنصري، والتي تقام جنازة رسمية لها في غضون أسبوعين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية توجه مئات من المعارضين المتشدديين من حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية، إلى منزل ماديكيزيلا مانديلا في بلدة سويتو بجوهانسبرج اليوم الثلاثاء، لتكريم "أم الأمة".

وكان جوليوس ماليما، الذي يرأس حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية، عضوا قويا في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم - الذي كان ينتمي إليه نيلسون مانديلا وزوجته السابقة ماديكيزيلا - مانديلا - ولكنهما ظلا أصدقاء حتى بعد انسحابه من الحزب لتشكيل حزبه الخاص.

وزار ماليما المنزل في سويتو، وأشاد بمساهمة ماديكيزيلا - مانديلا في كفاح التحرير في جنوب أفريقيا، وأشار إلى أن حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية، على خلاف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، "لم يخجل منها أبداً".

كانت ويني ماديكيزيلا مانديلا شخصية مثيرة للجدل، في وقت ما منحت وضع البطلة لشجاعتها خلال سجن مانديلا الذي استمر 27 عامًا ، ولكن في وقت لاحق وصمت بالشيطنة لإصرارها على مواصلة الكفاح من أجل التحرر.

وقال سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا إنه ستتم إقامة مراسم تأبين لمديكيزيلا مانديلا يوم 11 أبريل، وسوف تقام جنازة رسمية فى جوهانسبرج يوم 14 من الشهر نفسه.