بريطانيا تدخل في مشروع لإنتاج دبابات "بوكسر"

لندن (د ب أ)

تعتزم بريطانيا العودة - بعد 14 عامًا - إلى مشروع لإنتاج دبابات "بوكسر"، والذي تهيمن عليه شركات ألمانية، وبذلك يمكن لقطاع صناعة السلاح في ألمانيا أن يأمل في الفوز بطلبية كبيرة من مدرعات نقل الجنود.

وقال ارمين بابرجر، رئيس مجلس إدارة شركة راينميتال، اليوم الثلاثاء:" يسعدنا الترحيب بالجيش البريطاني كعضو جديد في دائرة القوات المسلحة التي تستخدم دبابات بوكسر بنجاح".

يذكر أن شركتي راينميتال وكرواس-مافاي فيجمان الألمانيتين، تنتجان، بشكل مشترك، دبابات "بوكسر" ذات العجلات، وكانت بريطانيا قد أسهمت بالأساس في تطوير الدبابات، لكنها عادت وانسحبت من البرنامج عام 2004.

وتشير توقعات وزارة الدفاع البريطانية إلى أن دبابات "بوكسر" سيتم إنتاجها مستقبلا في بريطانيا، وستسهم الشركات المحلية في الإنتاج بنسبة لا تقل عن 60%.

وأضافت الوزارة أن هذا سيخلق ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل، مشيرة إلى أنها تتوقع استثمارات أجنبية مرتفعة من قبل شركة راينميتال.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن من المنتظر إتمام المفاوضات مع اتحاد المصنعين في موعد أقصاه 2019، ودخول أول النسخ البريطانية من هذه الدبابات، إلى الخدمة في عام 2023.

ومن غير المعروف بعد عدد الدبابات التي تعتزم بريطانيا طلبها.