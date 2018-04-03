مقتل فلسطيني شرق قطاع غزة ضمن مواجهات اليوم الخامس مع الإسرائيليين

غزة/رام الله (د ب أ)

قتل شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة ضمن المواجهات المستمرة لليوم الخامس قرب السياج الفاصل.

وأعلنت مصادر فلسطينية، أن شابًا 25 عامًا، قتل جراء إصابته بعيار ناري في الصدر ،خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

ورفع ذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم الجمعة الماضية إلى 17 قتيلا، ثلاثة منهم قضوا في قصف مدفعي إسرائيلي والبقية خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية على طول السياج الفاصل مع القطاع.

وتجرى المواجهات في إطار "مسيرات العودة" ،التي بدأت الجمعة الماضية بمشاركة آلاف الفلسطينيين بدعوة من لجنة تنسيقية تضم الفصائل الفلسطينية ومنظمات حقوقية وأهلية.

وتواصل توافد مئات الفلسطينيين إلى المناطق الشرقية لقطاع غزة ،على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع إسرائيل للمشاركة في خيام الاعتصام المقامة فيها.

وتشهد تلك الخيام فعاليات شعبية وثقافية متنوعة، يريد القائمون عليها أن يعززوا استقطاب أكبر حشد شعبي ممكن فيها وإبقاء المشاركة في مسيرات العودة قويا.

ويريد القائمون على الفعالية استمرار الاعتصام الشعبي حتى منتصف الشهر المقبل، الذي يصادف يوم النكبة الفلسطينية للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ونددت حكومة الوفاق الفلسطينية بقرار إسرائيل إبقاء أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، وطالبت بحماية دولية للمتظاهرين سلميا.

وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن "المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية يوم الجمعة الماضية تمت مع سبق الإصرار وفقا لمخطط وأوامر عليا تم الترتيب لها مسبقا".

وأبرزت الحكومة "سلسلة التهديدات الإسرائيلية بإرسال القناصة ونشر المدفعية وآلاف الجنود وإطلاق النار على المواطنين العزل شرق قطاع غزة رغم أنها مسيرات شعبية سلمية".

وأكدت الحكومة أن "هذا التصعيد الخطير يستدعي فتح تحقيق دولي ومحاسبة إسرائيل على جريمتها التي تسببت في إراقة دماء وإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء".