التحالف العربي: هجمات الحوثيين تهدد حرية الملاحة في "باب المندب"

القاهرة – (مصراوي):

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن هجمات الحوثيين غربي ميناء الحديدة، تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر ما قد يتسبب أيضًا بأضرار بيئية واقتصادية.

وشدد المالكي على أن استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الارهابية وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة، مشددًا على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية ومنع استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات ضد خطوط الملاحة.

وقال المالكي -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- إن إحدى ناقلات النفط السعودية تعرضت لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن إحدى سفن القوات البحرية للتحالف أفشلت الهجوم الذي أسفر عن إصابات طفيفة في الناقلة.

وأضاف أنه بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية التدخل السريع بائت محاولة الهجوم بالفشل، وأسفر عنها تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والابحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

وأشار المتحدث باسم التحالف العربي، إلى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق الإجراءات والوسائل كافة لحفظ الأمن والاستقرار واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدًا أن هذا يأتي ضمن الالتزام بدورها الجوهري في جعل اليمن آمناً مستقراً، واسهامها في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وكذلك الاقتصاد العالمي.