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الرئيس العراقي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية

04:07 م الثلاثاء 03 أبريل 2018
الرئيس العراقي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

بغداد - أ ش أ

بعث الرئيس العراقي فؤاد معصوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وفِيما يلي نص البرقية:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، رئيس جمهورية مصر العربية

تلقينا بسرور بالغ نبأ إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لتأكيد حرصنا على مواصلة العمل المشترك لمزيد من القوة لعلاقات التعاون التاريخية بين بلدينا، وبما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ويسهم في تعزيز الأمن والسلام والتعاون في المنطقة.

تمنياتنا لفخامتكم بالمزيد من النجاح في عملكم، وللشعب المصري الشقيق اضطراد التقدم والرفعة.. مع أسمى آيات إعتباري.

فؤاد معصوم.. رئيس جمهورية العراق.

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