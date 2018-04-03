مسؤول سعودي: المملكة تصدرت دول العالم في دعم اليمن

الرياض - (د ب أ):

أفاد المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم الثلاثاء بأن المملكة تصدرت دول العالم في دعم اليمن، حيث بلغت مساعداتها لليمن خلال السنوات الثلاث الماضية ما قيمته 96ر10 مليار دولار.

وقال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، أمام مؤتمر للمانحين في جنيف المخصص لتمويل الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 :" يسرني أن أعلن اليوم عن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الانسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2018 سلمت للأمم المتحدة".

وأوضح الربيعة أن كلا من المملكة والإمارات بادرت بتقديم أكبر منحة في تاريخ الأمم المتحدة وهي مليار دولار أمريكي، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018م، مبيناً أن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصلت لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء من خلال تنفيذ 217 مشروعاً بتكلفة 925 مليون دولار.

وأوضح أن "هذه الجهود الضخمة الساعية لدعم اليمن وشعبه تواجه تحديات كبيرة جراء الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية بدعم من إيران"، مشيرا الى أن الحوثيين يمنعون" دخول المساعدات الإغاثية وينهبونها ويفرضون عليها رسوماً عالية للسماح بدخولها.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي تقوم بتجنيد الأطفال، ودعم الإرهاب، وتطلق الصواريخ الباليستية على المملكة مخالفة بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية.