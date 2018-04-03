الخرطوم تتسلم 10 من "دواعش ليبيا" السودانيين

القاهرة - مصراوي:

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الثلاثاء، أنه سيتسلم 10 من المواطنين السودانيين، الذي قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في ليبيا.

وذكر الجهاز في بيان له أن جهوده أفلحت مع عدد من الجهات في ليبيا في القبض على هؤلاء المقاتلين، وقد اكتملت الترتيبات لإعادتهم إلى السودان مساء الثلاثاء.

وكانت السلطات الليبية سلمت الحكومة في أغسطس من العام الماضي 8 أطفال سودانيين، يعتقد أن أباءهم قتلوا خلال قتالهم في صفوف "داعش" في مدينة سرت الليبية.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن أعداد السودانيين، الذين يقاتلون في صفوف التنظيم سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق.