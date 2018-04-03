إثيوبيا تُعلن حصيلة بيع سندات "سد النهضة" للمُغتربين في البحرين

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، حصيلة بيع سندات سد النهضة لأبناء جاليتها في البحرين، في بيان أرسلته إلى وكالة الأنباء الأثيوبية (إينا).

وقالت إن المغتربيين الإثيوبيين في البحرين اشتروا سندات مالية بأكثر من 50 ألف دولار أمريكي لدعم بناء السد.

وذكرت الوكالة الإثيوبية، أن هذا المبلغ تم جمعه خلال الاحتفالية التي نظمت في القنصلية الإثيوبية بالبحرين، أمس الاثنين، احتفالًا بالذكرى السابعة على بدء بناء سد النهضة، موضحة أن بيع السندات جرى بالتنسيق بين مكتب القنصلية والجالية الإثيوبية في البحرين.

ونقلت الوكالة الإثيوبية عن المسؤولة في القنصلية، السفيرة اسكدار جرماي، قولها "تعلمنا من أجدادنا تاريخ الفخر والاعتزاز و يجب على الجيل الجديد أن يترك الاختلاف في السياسية، ويضع بصماته التاريخية في مشروع سد النهضة".

وتخشى مصر أن يؤدي يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.