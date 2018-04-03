الرئيس الفلسطيني يجتمع مع رئيس المخابرات المصرية في رام الله

رام الله - (د ب أ):

زار رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس مصطفى كامل مدينة رام الله في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن كامل نقل إلى عباس "رسالة هامة" من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

ونقلت الوكالة عن عباس تأكيده على "عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين المصرية والفلسطينية، وحرص القيادة الفلسطينية على توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وحسب الوكالة "جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية".

وثمن عباس "الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة السيسي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

ورعت مصر في تشرين أول/أكتوبر الماضي اتفاقا للمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس غير أن تنفيذ تفاهمات لا يزال يواجه تعثرا وسط تبادل للاتهامات بين الحركتين.