الأمم المتحدة: اليمن يحتاج إلى 2.6 مليار دولار لمساعدة متضرري الحرب

القاهرة – (مصراوي):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف إلى العمل لجمع مساعدات مالية لليمن، قائلا: "هناك حاجة إلى 2.6 مليار دولار لتحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن"، مشيرًا إلى أن "اليمن يمر بأسوأ كارثة إنسانية في العالم وأكثر من 20 مليون بحاجة إلى مساعدة إنسانية".

وناشد جوتيريش، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الدول المانحة لليمن في جنيف، اليوم الثلاثاء، الأطراف المتصارعة في اليمن إلى الإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية، داعيا أيضًا جميع الأطراف إلى بذل الجهد لتوفير مبلغ 2.6 مليار دولار لتلبية احتياجات المتضررين من الأزمة التي دخلت عامها الرابع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم، داعيا إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

وأضاف أن الإغاثات الإنسانية تحتاج الوجود بشكل غير مشروط، منوهًا إلى أهمية أن "تبقى كل الموانئ والمطارات مفتوحة لوصول المساعدات بما فيها مطار صنعاء"، وحث الأطراف على العمل مع مبعوثه الجديد.