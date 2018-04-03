وزير خارجية البحرين عن أزمة قطر: " لا يُمكن الحديث عن حل الآن"

القاهرة- مصراوي:

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، أنه في الظروف الحالية لا يمكن الحديث عن حل للأزمة الخليجية، مع وجود "تجاوزات وعهود لم يتم الوفاء بها".

وقال آل خليفة في افتتاح منتدى الإعلام العربي بدبي، اليوم الثلاثاء: "في الوضع القائم والظروف الحالية لا يمكن الحديث عن حل للأزمة الخليجية فهناك تجاوزات وعهود لم يتم الوفاء بها"، متابعا: "يجب أن نبحث عن معادلات أخرى للتعامل مع هذه القضية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف: "من التهويل أن نقول إن مجلس التعاون الخليجي مهدد بسبب قضية قطر، هذا المجلس قادر على التعامل مع هذه الأزمة".

ولفت وزير خارجية البحرين إلى أن التطور الحالي في السعودية أهم تطور يحدث في المنطقة، و"أما التحديات الأخرى فنحن قادرون على مواجهتها"، وفق قوله.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية المُستعرة منذ أكثر من 9 أشهر، بعد أن قطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة، وتتهم الدول الأربع بفرض حصار ينتهك سيادتها.