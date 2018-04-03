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وزير الخارجية اليمني يدعو للعودة إلى طاولة التفاوض من أجل إنهاء الحرب

01:43 م الثلاثاء 03 أبريل 2018
وزير الخارجية اليمني يدعو للعودة إلى طاولة التفاوض من أجل إنهاء الحرب

وزير الخارجية اليمني

القاهرة - (مصراوي):

دعا وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الثلاثاء، إلى العودة لطاولة التفاوض لإنهاء الحرب في البلاد.

وأضاف أن هناك حاجة لإيجاد الحل المثالي بالعودة إلى طاولة المحادثات ووضع نهاية للحرب والعودة إلى نظام مستدام يحظى بدعم الشعب اليمني.

وذكر الوزير في كلمة أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف لجمع تبرعات لليمن في إطار مناشدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار أن الهدف هو فتح الموانئ والمطارات أمام المساعدات الإنسانية.

اليمن عبد الملك المخلافي الأمم المتحدة

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