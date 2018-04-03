السعودية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

القاهرة - أ ش أ

طالب القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية، بدر بن سعود الطريفي الشمري المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال الشمري- في كلمة السعودية في اجتماع مجلس الجامعة الطارئ على مستوى المندوبين بشأن التصعيد الإسرائيلي الذي عقد برئاسته اليوم- إن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية تعتبر خرقاً صارخا للمواثيق والقوانين الدولية.

وجدد إدانة حكومة بلاده للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العُزّل المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" التي نظمها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمناسبة يوم الأرض في 30 مارس 2018.

وتقدم بخالص العزاء والمواساة للفلسطينيين حكومةً وشعباً، في الشهداء الذين سقطوا جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العُزّل المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" مشيرا إلى أن هذه المسيرة تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولي.

وقال إن المملكة العربية السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، ويظل موقفها كما كان دائماً، مستنداً إلى ثوابت ومرتكزات مباردة السلام العربية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه المشروع في انشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو أمر يتفق مع قرارات الشرعية الدولية، التي رحب بها المجتمع الدولي وتجاهلتها إسرائيل.

وأعرب عن تضامن المملكة العربية السعودية المطلق، مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، متوجها بالتحية لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته.

واختتم كلمته بالقول : بإذن الله لن يستمر هذا الظلم طويلاً، فلكل ظالم نهاية، وسوف تشرق شمس الحرية على فلسطين الحبيبة في القريب العاجل، ونحن بجانبها إلى وبعد أن يتحقق ذلك.