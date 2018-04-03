مصر تطالب جميع الأطراف في الأراضي الفلسطينية بضبط النفس

كتب - سامي مجدي:

دعا السفير ياسر العطوي، مندوب مصر الدائم في الجامعة العربية، جميع الأطراف في الأراضي الفلسطينية المحتلة للتهدئة وضبط النفس وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

وقال العطوي، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الطارئ للجامعة "نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتفعيل كافة القرارات الدولية"، متابعا "نؤيد مشروع البيان الذي تقدم به الوفد الفلسطيني الذي دعا لهذا الاجتماع الطارئ، ونحيي الشعب الفلسطيني البطل وندعو له بتسديد الخطى".

ويأتي اجتماع الجامعة العربية، اليوم، بطلب من فلسطين، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المحتجين الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى".

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، في الجمعة الماضية، في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة فيما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خيامًا على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 مترا من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.

وسقط خلال الاحتجاجات العشرات من القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب الآلاف، بالرصاص الحي والمطاطي واختناقات بالغاز.