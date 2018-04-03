بالفيديو.. أول مذيعة متحولة جنسيًا على شاشة التليفزيون الباكستاني

كتبت- نانسي الرويني:

ظهرت "مارفيا مالك" وهي أول مذيعة إخبارية متحولة جنسيًا، على شاشة التليفزيون الباكستاني، يوم 30 مارس الماضي، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

تذيع " مالك" نشرة الأخبار في كل صباح، وتقرأ العديد من عناوين الصحف، وأكدت أنها كافحت بشدة من أجل نيل منصبها الحالي في محطة "كوهنور" المحلية، بحسب ما قالته في لقاء بشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

نشأت المذيعة في مدينة لاهور الباكستانية، وترتيبها الثاني من بين ثلاثة أشقاء، وأشارت إلى أنها عاشت طفولة غير عادية، وشعرت بالغربة بين أفراد عائلتها.

قالت "مالك" أنها عانت من مشاكل ومضايقات من المجتمع الذي لا يتقبلهم، لكنها لم تستسلم، وأثناء دراستها الجامعية عملت خبيرة ماكياج وموديل للمتحولين جنسيًا، من أجل إعالة نفسها، أثناء مقاطعة أسرتها لها.

وتعتبر مارفيا مالك نفسها بأنها واحدة من المحظوظين، رغم استمرار صراع مجتمعها، وتؤكد أن هناك العديد من الأشخاص المؤهلين في مجتمعها الذين ينتظرون نيل الفرصة فقط.

وقالت: إن مهمتنا ليست فقط الغناء والرقص والتسلية، وإذا كان المتحولين جنسيا من الممكن أن يصبحوا مذيعي تلفزيون، فمن الممكن أن يشغلوا مناصب طبيب ومهندس أو حتى رئيس وزراء للبلاد، إذا أتيحت لهم فرصة.

ووفقا لتقارير غير رسمية، فإنه من الممكن أن تضم باكستان أكثر من 40 ألفا من المتحولين جنسيا، بينما الذين يتم تسجيلهم رسميا كمتحول جنسي لا يزيد عددهم عن 10 آلاف.