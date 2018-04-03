دعوة لقتل وتعذيب المسلمين في يوم "عاقب مسلما" ببريطانيا

كتبت- نانسي الرويني:

حذرت الشرطة البريطانية النساء المسلمات، بإخفاء حجابهن وعدم نقل أطفالهن من المدرسة بمفردهن، يوم 3 إبريل المعروف باسم "عاقب مسلمًا"، حسبما أفادات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وزع مجهولون منشورات ترويجية ورسائل بريد إلكتروني، أعلنوا فيها عن جوائز متنوعة لمن يقتل مسلماً أو يؤذيه.

طالب المسؤولون عن المنشور بأذية أي مسلم بلفظ مهين، وجائزته هي 10 نقاط، أو 25 لمن ينزع حجاب امرأة، وصفعها لمن يرش مسلماً بحمض الأسيد الذي يعد مادة حارقة هدفها التعذيب والتشويه والقتل، و100 لمن يضربه.

أما من يعذبه بالكهرباء، أو يسلخ جلده أو يمزق جسده، فجائزته 250 نقطة، وضعفها لمن يقضي عليه بمسدس أو سكين، أو دهساً بشاحنة أو غيرها.

ثم 1000 لمن يحرق مسجداً أو يقوم بتفجيره، وبعدها يمنح منظمو "عاقب مسلمًا" جائزتهم الكبرى، وهي 2500 نقطة، لمن ينسف مكة بقنبلة نووية.

بدأت وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق الموسع في المنشورات التي تم توزيعها عبر أبواب المنازل، وفيها تحريض واضح على ذبح وتعذيب المسلمين.

تنصح الشرطة النساء بالسير في مجموعات من 3 أو 4 أشخاص عند أخذ أطفالهم إلى المدرسة، ومحاولة إخفاء الحجاب بارتداء قبعة أو معطف.

وتؤكد أن التهديد لفترة محدودة فقط، ويجب عليهم أن يشرحوا ما يحدث لأطفالهم بطريقة هادئة وغير مخيفة.

