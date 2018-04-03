الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن للتحقيق في جرائم الاحتلال بـ"يوم الأرض"

كتب – سامي مجدي

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في سفك الاحتلال الإسرائيلي لدماء المتظاهرين الفلسطينيين السلميين المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" التي نظمها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمناسبة يوم الأرض الموافق 31 مارس 2018.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى المندوبين بشأن التصعيد الإسرائيلي، والتي ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة للشئون الفلسطينية.

وقال أبو الغيط في كلمته إنه إذا استمر مجلس الأمن في فشله الحالي، فإن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مطروحًا فيما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 31 مارس 2018.

وطالب مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته في حماية المدنيين وتنفيذ قراراته السابقة وتنفيذ ما اتخذه من قرارات تفضي لإنهاء الاحتلال والعمل على تنفيذ حل الدولتين وإقامة السلام الذي تتطلع لتحقيقه ليس فقط شعوب المنطقة بل شعوب العالم بأكمله.

وأشار أبو الغيط، إلى أن المحاولات المكشوفة لحماية إسرائيل من المساءلة تعد تشجيعًا لهذه الجرائم التي تستهدف المتظاهرين المدنيين.

وأعرب عن دهشته من محاولات اسرائيل الترشح لمجلس الأمن وهي تهاجمه وتنتهك القوانين الدولية.

ويأتي اجتماع الجامعة العربية، اليوم، بطلب من فلسطين، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المحتجين الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى".

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، في الجمعة الماضية، في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة فيما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 مترا من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.

وسقط خلال الاحتجاجات العشرات من القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب الآلاف، بالرصاص الحي والمطاطي واختناقات بالغاز.