الأمن الروسي: ضبط 4 أشخاص خططوا لتسليم خرائط عسكرية لجهات أجنبية

موسكو - أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، ضبط 4 أشخاص في ثلاث مناطق روسية، خططوا لتسليم خرائط عسكرية سرية لجهات أجنبية.

وذكر المكتب الإعلامي لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي في مقاطعة سفيردلوفسك -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أنه تم إحباط نشاط مجموعة من المتورطين في جمع مواد سرية ذات طابع عسكري لتسليمها لجهات أجنبية، موضحا أنه تم القبض على 3 مواطنين روس ورابع أوكراني في مدن (يكاترينبورج وسيمفيروبول وأومسك) الروسية.

وأشار إلي أنه تمت مصادرة نسخ إلكترونية ومطبوعة عن خرائط طوبوغرافية سرية تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.. لافتًا إلي أن جميع المتورطين اعترفوا بأن أعمالهم كانت تشكل خطرا على أمن روسيا.