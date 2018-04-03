مندوب فلسطين يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال

كتب - سامي مجدي:

دعا مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح،إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لإجراء تحقيق ميداني بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمة المسئولين عن تلك الجرائم والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واتهم في كلمته أمام اجتماع طارئ بالجامعة العربية "الإدارة الأمريكية تشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على الاستمرار في جرائمه ضد الفلسطينيين".

وتقدم اللوح بالعزاء للشهداء الفلسطينيين الأبرار الذين سقطوا ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض الموافق 30 مارس الماضي.

واستعرض اللوح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والتصعيد الذي ترتكبه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بحق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وأراضيه وممتلكاته في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، الجمعة الماضية، في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 مترا من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.

وسقط خلال الاحتجاجات العشرات من القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب الآلاف، بالرصاص الحي والمطاطي واختناقات بالغاز.