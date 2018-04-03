الكويت ترفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية

الكويت - (د ب أ):

أصدر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتي اللواء طلال معرفي قرارا برفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية، وذلك بعد توقف دام لسنوات.

وذكرت وسائل إعلام كويتية اليوم الثلاثاء أن القرار يأتي في ظل أزمة في توفر العمالة المنزلية لاسيما بعد حظر الفلبين إرسال عمالتها الى الكويت، وحاجة السوق الكويتي للعمالة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

من جانبه ، قال مصدر أمني كويتي لصحيفة (القبس) على موقعها الالكتروني اليوم إن الهدف من وراء تلك الخطوة هو العمل على تخفيض أسعار العمالة المنزلية، التي ارتفعت خلال الآونة الاخيرة وفتح أسواق جديدة وخلق منافسة بين عدة جنسيات.

وكانت الكويت قد فرضت منذ عدة سنوات حظرا على استقدام العمالة الاثيوبية على خلفية مقتل مواطنة على يد عاملة أثيوبية.