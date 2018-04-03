 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أحمد خالد توفيق السيسي رئيسا علاوة المعاشات السيارات الكهربائية محمد صلاح العملية الشاملة 2018

كاسترو يلتقي وزير الخارجية السعودي في كوبا

11:58 ص الثلاثاء 03 أبريل 2018
كاسترو يلتقي وزير الخارجية السعودي في كوبا

رئيس كوبا راؤول كاسترو يستقبل وزير الخارجية

القاهرة - مصراوي:

تعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السعودي إلى كوبا، بعد أن التقى الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة العام الماضي، نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي ووزير الاقتصاد والتخطيط، ريكاردو كابريساس.

واستقبل الرئيس الكوبي الجبير، في مقر الرئاسة بهافانا، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، التباحث حول "التعاون الثنائي، والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية إن الزيارة تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، "في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السعودي إلى كوبا، بعد أن التقى الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة العام الماضي، نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي ووزير الاقتصاد والتخطيط، ريكاردو كابريساس.

سلمان بن عبد العزيز ريكاردو كابريساس كوبا السعودية

الخبر التالى:

الكويت ترفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان