كاسترو يلتقي وزير الخارجية السعودي في كوبا

القاهرة - مصراوي:

تعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السعودي إلى كوبا، بعد أن التقى الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة العام الماضي، نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي ووزير الاقتصاد والتخطيط، ريكاردو كابريساس.

واستقبل الرئيس الكوبي الجبير، في مقر الرئاسة بهافانا، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، التباحث حول "التعاون الثنائي، والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية إن الزيارة تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، "في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السعودي إلى كوبا، بعد أن التقى الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة العام الماضي، نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي ووزير الاقتصاد والتخطيط، ريكاردو كابريساس.