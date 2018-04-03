جهود صينية "حقيقية" من أجل علاقات مع الفاتيكان

القاهرة - مصراوي:

أفاد مسؤول عن الشؤون الدينية في الصين، الثلاثاء، بأن بكين تبذل جهودا حقيقية من أجل إقامة علاقات مع الفاتيكان.

وأدلى بهذه التصريحات تشين تسونغ رونغ الذي كان نائب مدير إدارة الشؤون الدينية قبل أن تدمجها الحكومة مع وكالة أخرى، في إعادة هيكلة جرت في الآونة الأخيرة - بحسب سكاي نيوز.

ونقلت "رويترز" عن شياو هونغ المتحدثة السابقة باسم الوكالة إن الصين تواصل بشكل نشط المحادثات مع الفاتيكان.

يذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الصين والفاتيكان منذ 1951.