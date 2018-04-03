في حواره مع "ذي أتلانتيك".. ماذا قال بن سلمان عن اليهود وإسرائيل؟

كتبت- رنا أسامة:

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده تتقاسم المصالح مع إسرائيل، مُشيرًا إلى أنه حال التوصل إلى سلام في المنطقة، فإنه سيكون "الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي".

وقال بن سلمان، في حوار مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، الاثنين، إن "إسرائيل تملك اقتصادًا كبيرًا مقارنة بحجمها، وهذا الاقتصاد متنامٍ، وبالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل". وأضاف: "إذا كان هناك سلام، سيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول مثل مصر والأردن".

وعن أحقيّة الشعب اليهودي في أن تكون لديه دولة قومية في جزء من موطن أجداه، أجاب بن سلمان: "أعتقد عمومًا أن كل شعب، في أي مكان، له الحق في العيش في بلده المسالم". وتابع: "أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في امتلاك أرضهم الخاصة، لكن يجب أن يكون لدينا اتفاق سلام عادل ومُنصف لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية بين الشعوب".

وقال ولي العهد السعودي: "أؤكد أن لدينا مخاوف دينية حيال مصير المسجد الأقصى في القدس، وحيال حقوق الشعب الفلسطيني.هذا ما لدينا. ليس لدينا أي اعتراض على وجود أي أشخاص آخرين وفق معاهدة سلام مُنصِفة".

وفي الوقت ذاته، أكّد أن بلاده ليس لديها مشكلة مع اليهود، قائلًا: "نبينا محمد تزوج امرأة يهودية. لم يملك صديقًا من اليهود فحسب، بل تزوج من اليهود. وجيرانه كانوا يهودًا".

ولفت إلى أن هناك الكثير من اليهود في السعودية قادمين من أمريكا وأوروبا للعمل، ولا توجد مشاكل بين المسلمين والمسيحيين واليهود. فيما أردف "لدينا مشاكل مثل تلك الموجودة بين بعض الناس في أي مكان في العالم، لكنه النوع العادي من المشاكل".