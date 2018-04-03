البيت الأبيض يعقب على "الرد الجمركي" الصيني

القاهرة - مصراوي:

استبعد المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو حدوث تصعيد للتوترات التجارية، بسبب فرض كل من واشنطن وبكين تعريفات جمركية على الطرف الآخر.

وعن الإجراء الذي يجب أن تتخذه واشنطن للرد على فرض الصين تعريفات جمركية بقيمة 3 مليارات دولار، قال نافارو: "لا أعتقد أنه سيكون رد مقابل رد، يجب ألا تسير الأمور على هذا النحو فهذا لن يؤدي إلا إلى دوامة من التصعيد".

ونقلت "رويترز" عن نافارو قوله إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بشكل قاطع بمنهج عمل سيوفر مناخا تجاريا عادلا بين البلدين.

يذكر أن الصين فرضت تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25 في المائة على 128 منتجا أميركيا، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمونيوم والصلب.